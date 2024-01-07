Українські біатлоністки фінішували на 8-й позиції.

У неділю, 7 січня, у німецькому Оберхофі в рамках 4-го етапу Кубка світу з біатлону відбулася класична жіноча естафета.

Перемогу в гонці здобули французькі біатлоністки. Команда у складі Лу Жанмонно, Жюстін Бреза-Буше, Софі Шово и Жюлії Сімон пройшла гонку без штрафних кіл, використавши 12 додаткових патронів.

Другою фінішувала збірна Норвегії, яка поступилася Франції - 9,3 сек. Третьою до фінішу прийшла команда Швеції.

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Збірна України завершила естафету на 8-й позиції.

Виступили "синьо-жовті" у наступному складі: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко та Олена Городна.

Кубок світу з біатлону. Оберхоф. Естафета. Жінки

1. Франція - (0+12)

2. Норвегія - (0+10) +9,3

3. Швеція - (1+8) +33,5

...

8. Україна - (1+10) +5,18,7

Кубок світу з біатлону: підсумки 4-го етапу в Оберхофі

Етап Кубка світу в німецькому Оберхофі стартував 5 січня. У перший день турніру відбувся спринт: у чоловіків перемогу здобув представник Німеччини Бенедикт Долль, у жінок кращий результат першою до фінішу прийшла Жюстін Бреза-Буше з Франції.

Гонки переслідування пройшли у другий день змагань, 6 січня. Чоловічу гонку виграв біатлоніст з Норвегії Ендре Стремсхейм. Перемогу в жіночій гонці здобула француженка Жюлія Сімон.

У заключний день етапу в Оберхофі відбулися естафети. Переможцем чоловічої естафети стала збірна Норвегії.

Після чотирьох етапів в особистому заліку Кубка світу з біатлону-2023/24 у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Франції Жюстін Бреза-Буше. У загальному командному заліку і в чоловічому, і в жіночому лідирує збірна Норвегії.

Наступний етап Кубка світу з біатлону-2023/24 пройде в німецькому Рупольдінгу з 10 по 14 січня.

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