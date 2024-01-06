Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина, яка фінішувала 24-ю.

У суботу, 6 січня, у німецькому Оберхофі відбулася жіноча гонка переслідування в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобула француженка Жюлія Сімон. Другою фінішувала його співвітчизниця Жюстін Бреза-Буше. Третє місце посіла представниця Норвегії Інгрід Ланмарк Тандревольд.

Україну в гонці представляли: Юлія Джима, Анастасія Меркушина і Христина Дмитренко.

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Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка показала 24-й результат. Джима фінішувала 32-ю, а Дмитренко - 39-ю.

Кубок світу з біатлону. Оберхоф. Гонка переслідування. Жінки

1. Жулія Сімон (Франція) - 31.45,2 (1+0+0+1)

2. Жюстін Бреза-Буше (Франція) - 18,9 (0+0+1+2)

3. Інгрід Ланмарк Тандревольд (Норвегія) - 44,4 (0+0+1+1)

4. Ельвіра Еберг (Швеція) - 53,8 (0+0+1+2)

5. Лу Жанмонно (Франція) - 55,3 (0+1+0+0)

6. Каролін Кноттен (Норвегія) - 1.00,0 (0+0+1+1)

...

24. Анастасія Меркушина (Україна) - 3.20,1 (0+0+0+0)

32. Юлія Джима (Україна) - 3.31,2 (0+0+0+1)

39. Христина Дмитренко (Україна) - 4.08,8 (2+0+0+0)

Додамо, що четвертий етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі стартував 5 січня. У перший день змагань відбувся чоловічий та жіночий спринт. Перемогу у чоловіків здобув німець Бенедикт Долль, а у жінок найкращий результат показала француженка Жюстін Бреза-Буше.

6 січня відбулася також чоловіча гонка переслідування, перемогу в якій здобув норвезький біатлоніст Ендре Стремсхейм.

Завершиться етап в Оберхофі естафетами, які заплановані на 7 січня.

Нагадаємо, в особистому заліку Кубка світу з біатлону-2023/24 у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Франції Жюстін Бреза-Буше. У загальному командному заліку і в чоловічому, і в жіночому лідирує збірна Норвегії.

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