Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка фінішувала 27-ю.

У п'ятницю, 5 січня, у німецькому Оберхофі пройшов жіночий спринт в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

Переможницею гонки стала француженка Жюстін Бреза-Буше. Другою до фінішу прийшла Франциска Пройс з Німеччини. Третє місце посіла представниця Франції Софі Шово.

Україну в гонці представили: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко і Любов Кіп'яченкова.

Відео дня

Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина, яка прийшла до фінішу 27-ю.

Кубок світу з біатлону. Оберхоф. Спринт. Жінки

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція) – 22.43,0 (2+0)

2. Франциска Пройс (Німеччина) – 4,4 (0+0)

3. Софі Шово (Франція) – 4,6 (1+0)

4. Ганна Магнуссон (Швеція) – 17,6 (0+0)

5. Яніна Хеттіх-Вальц (Німеччина) – 23,8 (0+0)

6. Каролін Кноттен (Норвегія) – 28,2 (0+1)

...

27. Анастасія Меркушина (Україна) – 1.45,1 (0+0)

32. Юлія Джима (Україна) – 1.55,0 (0+2)

38. Христина Дмитренко (Україна) – 2.07,2 (1+0)

70. Ірина Петренко (Україна) – 3.21,5 (0+2)

75. Любов Кіп'яченкова (Україна) – 3.36,7 (1+2)

Відзначимо, що четвертий етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі стартував 5 січня чоловічим спринтом. Перемогу в гонці здобув німець Бенедикт Долль. Найкращий результат серед українців показав Віталій Мандзін.

6 січня в рамках 4-го етапу Кубка світу в німецькому Оберхофі відбудуться чоловіча і жіноча гонки переслідування. Завершиться етап в Оберхофі естафетами, які заплановані на 7 січня.

Нагадаємо, в особистому заліку Кубка світу з біатлону-2023/24 у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Франції Жюстін Бреза-Буше. У загальному командному заліку і в чоловічому, і в жіночому лідирує збірна Норвегії.

Вас також можуть зацікавити новини: