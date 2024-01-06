Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який фінішував 31-м.

У суботу, 6 січня, у німецькому Оберхофі відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобув норвезький біатлоніст Ендре Стремсхейм. Друге місце зайняв його співвітчизник Стурла Холм Легрейд. Трійку призерів замкнув ще один представник Норвегії Йоханнес Дале.

Україну в гонці представляли: Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима.

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Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який фінішував 31-м. Двома позиціями нижче розташувався Антон Дудченко.

Також у заліковій зоні фінішував і Віталій Мандзин. А ось Артем Прима знову залишився без набраних очок, зайнявши 50-е місце.

Кубок світу з біатлону. Оберхоф. Гонка переслідування. Чоловіки

1. Ендре Стремсгейм (0+0+0+2) 33:04.2

2. Стурла Легрейд (0+1+1+0) +17.8

3. Йоганнес Дале (1+0+0+0) +36.4

...

31. Дмитро Підручний (1+1+0+2) +3:41.0

33. Антон Дудченко (0+0+0+0) +3:47.2

39. Віталій Мандзін (2+0+2+0) +4:13.2

50. Артем Прима (0+1+0+2) +5:16.6

Додамо, що четвертий етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі стартував 5 січня. У перший день змагань відбувся чоловічий та жіночий спринт. Перемогу у чоловіків здобув німець Бенедикт Долль, а у жінок найкращий результат показала француженка Жюстін Бреза-Буше.

Завершиться етап в Оберхофі естафетами, які заплановані на 7 січня.

Нагадаємо, в особистому заліку Кубка світу з біатлону-2023/24 у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Франції Жюстін Бреза-Буше. У загальному командному заліку і в чоловічому, і в жіночому лідирує збірна Норвегії.

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