Найкращим серед українців став Віталій Мандзин, який фінішував 31-м.

У п'ятницю, 5 січня, у німецькому Оберхофі пройшов чоловічий спринт в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобув біатлоніст з Німеччини Бенедикт Долль,який по ходу гонки допустив один промах і подолав дистанцію за 24.12, 2.

Друге місце зайняв норвежець Стурла Холм Легрейд, який допустив промах і поступився лідеру 1,8 секунди. Трійку призерів замкнув ще один представник Норвегії Ендре Стремсхейм.

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Україну в гонці представляли: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзін, Артем Прима та Артем Тищенко.

Найкращим серед українців несподівано став молодий Віталій Мандзин - 31-й результат. 34-е місце у капітана команди Дмитра Підручного. Антону Дудченку до залікової зони не вистачило всього одного місця - 41-й результат.

Артем Прима фінішував 51-м результатом і відібрався в гонку переслідування. Артем Тищенко завершив гонку на 65-й позиції.

Кубок світу з біатлону. Оберхоф. Спринт. Чоловіки

1. Бенедикт Долль (Німеччина) (0+1) 24:12,2

2. Стурла Легрейд (Норвегія) (0+1) +1,8

3. Ендре Стремсхейм (Норвегія) (0+1) + 5,4

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31. Віталій Мандзін (Україна) (0+1) +1:50,0

34. Дмитро Підручний (Україна) (1+2) +1:56,4

41. Антон Дудченко (Україна) (1+1) +2:13,5

51. Артем Прима (Україна) (1+1) +2:32,9

65. Артем Тищенко (Україна) (0+1) +2:55,2

Додамо, що 5 січня в Оберхофі також відбудеться жіночий спринт. Початок - о 15:25 за Києвом.

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