'Справжні герої': канадський хокеїст публічно похвалив росіян за 'захист'

Канадський легіонер хокейного клубу "Сочі" Кемерон Лі відзначився скандальними заявами, висловивши "величезний респект" російським окупаційним військам.

"Мої батьки приїжджали цього року. Взимку вони живуть у Флориді. Їм радили бути обережними, але вони приїхали і були в захваті. Тепер вони розуміють, чому я хочу сюди повертатися", – заявив він в інтерв'ю російським ЗМІ. Незабаром він додав, що окупанти "забезпечують їхню безпеку", тому він висловив їм "величезний респект".

"Ці хлопці – справжні герої", – додав Лі.

Спортсмен, який вже чотири роки живе в РФ, паралельно отримавши російське громадянство, наполегливо ігнорує той факт, що саме армія Росії щодня завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню в Україні.

Відповідаючи на питання, з яким найвідомішим росіянином він хотів би поспілкуватися, Лі заявив, що з Путіним.

"Я б дуже хотів зустрітися з ним і подякувати за паспорт. Він, ймовірно, наймогутніша людина у світі. Зустріч з Путіним була б найкрутішою подією в житті. Я б хотів фото з ним, як у Овечкіна в його соцмережі", - додав він.

