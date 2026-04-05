Канадський легіонер відзначився серією скандальних заяв.

Канадський легіонер хокейного клубу "Сочі" Кемерон Лі відзначився скандальними заявами, висловивши "величезний респект" російським окупаційним військам.

"Мої батьки приїжджали цього року. Взимку вони живуть у Флориді. Їм радили бути обережними, але вони приїхали і були в захваті. Тепер вони розуміють, чому я хочу сюди повертатися", – заявив він в інтерв'ю російським ЗМІ. Незабаром він додав, що окупанти "забезпечують їхню безпеку", тому він висловив їм "величезний респект".

"Ці хлопці – справжні герої", – додав Лі.

Спортсмен, який вже чотири роки живе в РФ, паралельно отримавши російське громадянство, наполегливо ігнорує той факт, що саме армія Росії щодня завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню в Україні.

Відповідаючи на питання, з яким найвідомішим росіянином він хотів би поспілкуватися, Лі заявив, що з Путіним.

"Я б дуже хотів зустрітися з ним і подякувати за паспорт. Він, ймовірно, наймогутніша людина у світі. Зустріч з Путіним була б найкрутішою подією в житті. Я б хотів фото з ним, як у Овечкіна в його соцмережі", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що путініст Овечкін отримав ключкою по обличчю і втратив частину зуба.

