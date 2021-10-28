Марта Костюк слідом за Цуренко і Калініною вийшла до чвертьфіналу турніру в Клуж-Напоці.

Молода українська тенісистка Марта Костюк стала вже третьою представницею України у чвертьфіналі турніру WTA 250 у румунському Клуж-Напока.

У матчі другого кола киянка, посіяна під 6 номером, зломила опір німецької тенісистки Мони Бартель.

WTA. Клуж-Напока. Друге коло

Марта Костюк (Україна) – Мона Бартель (Німеччина) – 6:4, 6:4

Суперницею Марти Костюк у чвертьфіналі стане переможниця пари Емма Радукану - Ана Богдан.

Читайте такожПрограла у дводенному матчі: Світоліна сенсаційно покинула турнір у ТенеріфеУ середу, 27 жовтня, путівки в 1/4 фіналу в Клуж-Напоці завоювали ще дві українки Ангеліна Калініна і Леся Цуренко. Калініна обіграла Анну-Лену Фрідзам з Німеччини, а Цуренко здолала представницю Росії Анастасію Гасанову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в італійському Курмаєрі. У матчі 1/8 фіналу Ястремська обіграла іншу українку - Катерину Козлову.

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Автор: Володимир Медяник