Молода українська тенісистка Марта Костюк стала вже третьою представницею України у чвертьфіналі турніру WTA 250 у румунському Клуж-Напока.
У матчі другого кола киянка, посіяна під 6 номером, зломила опір німецької тенісистки Мони Бартель.
WTA. Клуж-Напока. Друге коло
Марта Костюк (Україна) – Мона Бартель (Німеччина) – 6:4, 6:4
Суперницею Марти Костюк у чвертьфіналі стане переможниця пари Емма Радукану - Ана Богдан.
Читайте такожПрограла у дводенному матчі: Світоліна сенсаційно покинула турнір у ТенеріфеУ середу, 27 жовтня, путівки в 1/4 фіналу в Клуж-Напоці завоювали ще дві українки Ангеліна Калініна і Леся Цуренко. Калініна обіграла Анну-Лену Фрідзам з Німеччини, а Цуренко здолала представницю Росії Анастасію Гасанову.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в італійському Курмаєрі. У матчі 1/8 фіналу Ястремська обіграла іншу українку - Катерину Козлову.