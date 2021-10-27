Даяна Ястремська йде до свого першого титулу на турнірах WTA в сезоні.

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в італійському Курмаєрі.

У матчі 1/8 фіналу Ястремська, яка займає 79-е місце в рейтингу WTA, обіграла іншу українку - Катерину Козлову (№132 у світовому рейтингу).

Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився перемогою Ястремської з рахунком 6:1, 3:6, 7:5.

Відзначимо, що Ястремська і Козлова вперше зіграли один проти одного.

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За вихід до півфіналу українська тенісистка посперечається з переможницею протистояння двох італійок: Лукреції Стефаніні і Жасмин Паоліні.

Цього року Ястремська, яка пропустила частину сезону через справу про допінг, ще не перемагала на турнірах WTA.

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Автор: Антон Дудар