Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в італійському Курмаєрі.
У матчі 1/8 фіналу Ястремська, яка займає 79-е місце в рейтингу WTA, обіграла іншу українку - Катерину Козлову (№132 у світовому рейтингу).
Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився перемогою Ястремської з рахунком 6:1, 3:6, 7:5.
Відзначимо, що Ястремська і Козлова вперше зіграли один проти одного.
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За вихід до півфіналу українська тенісистка посперечається з переможницею протистояння двох італійок: Лукреції Стефаніні і Жасмин Паоліні.
Цього року Ястремська, яка пропустила частину сезону через справу про допінг, ще не перемагала на турнірах WTA.