Відразу дві українки зіграють у чвертьфіналі престижного тенісного турніру.

У середу, 27 жовтня, в рамках 1/8 фіналу тенісного турніру WTA 250 в Клуж-Напоці Українка Леся Цуренко грала проти Анастасії Гасанової.

Перемогу в поєдинку святкувала представниця України. Таким чином Цуренко виходить в 1/4 фіналу турніру в Румунії.

Відзначимо, що на цьому турнірі виступає ще одна українська тенісистка - Ангеліна Калініна.

У матчі другого кола вона здолала Анну-Лену Фрідзам з Німеччини і також зіграє у чвертьфіналі.

Клуж-Напока. Друге коло

Леся Цуренко (Україна) – Анастасія Гасанова (Росія) – 6:2, 7:5

Ангеліна Калініна (Україна) – Анна-Лена Фрідзам (Німеччина) – 6:2, 6:2

Читайте такожПрограла у дводенному матчі: Світоліна сенсаційно покинула турнір у ТенеріфеУ наступному раунді Калініна гратиме проти Алісон ван Ейтванк або Анетт Контавейт. Лесі Цуренко належить зіграти проти Ірини-Марії Бари з Румунії або Ребекки Петерсон зі Швеції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в італійському Курмаєрі. У матчі 1/8 фіналу Ястремська обіграла іншу українку - Катерину Козлову.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Володимир Медяник