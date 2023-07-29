Інцидент між Харлан і Смирновою змінить правила фехтування.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) оголосила про зміну правил поведінки після матчу.

На конференції оголосили, що інцидент між Харлан і Смирновою змінить правила фехтування. Традиційне рукостискання після поєдинку буде негайно замінено на дистанційне вітання, яке дозволить українцям не наближатися до росіян, навіть якщо вони будуть виступати як нейтральні спортсмени.

Ольга Харлан не потисла руку росіянці

27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан на чемпіонаті світу перемогла росіянку Анну Смирнову і відмовилася потиснути їй руку після поєдинку. Смирнова демонстративно чекала півгодини, сидячи на стулі, щоб Харлан повернулася і потисла руку. Ольга не повернулася і отримала дискваліфікацію від організаторів турніру.

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Світова спільнота і Україна в єдиному пориві морально підтримали Харлан після ганебного рішення FIE.

28 липня FIE призупинила дискваліфікацію Харлан. Це означає, що Ольга продовжить виступи на чемпіонаті світу, який прямо зараз проходить у Мілані.

Більше того, МОК надав ліцензію Харлан на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

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