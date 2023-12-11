Ольга Харлан вважає, що представникам країн-агресорів не місце на міжнародних змаганнях.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити до Олімпіади-2024 в Парижі росіян і білорусів під нейтральним прапором.

Українська спортсменка зазначила, що представникам країн-агресорів не місце на міжнародних змаганнях у будь-якому статусі.

"Російським спортсменам не місце на Олімпійських іграх і на інших міжнародних змаганнях в будь-якому статусі.

Понад 370 українських спортсменів вбито за велику війну. Дев'ять міст України повністю знищені російськими загарбниками. Увага - понад 3000 ракет випустила Росія по мирних містах України, які потрапили в школи, пологові будинки, театри, садочки, будинки людей.

Це суха статистика у відкритому доступі, яку ведуть не тільки українські ЗМІ, а й світові ресурси.

Знаючи це, МОК приймає рішення допустити причетних до війни російських спортсменів у нейтральному статусі на Олімпійські ігри. Які емоції це викликає? На жаль, я нічому не дивуюся, але це обурює.

Обурює, що весь світ спостерігає за війною, більшість країн підтримують Україну і допомагають нам боротися зі злом. А МОК просто бере і допускає це зло до Олімпійських ігор. Хочеться кричати і задавати безліч питань: чому так? Чому люди, що крокують з військовими парадами, які отримують ордени від генералів-вбивць, мають право перебувати поруч зі світовою елітою спорту?

Але це не допоможе. Допоможуть дії. Зробимо все, щоб і спортсмени, і національний комітет, а також інші країни підключилися до скасування цього ганебного рішення. І паризькі ігри стануть місцем чесної боротьби за медаль, а не черговим плацдармом для Росії", - написала Ольга Харлан в Instagram.

Раніше УНІАН повідомляв, що ряд українських топ-спортсменів записали відеоролик, в якому засудили рішення МОК допустити росіян і білорусів до ОІ-2024.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі.

У МОК відзначили, що до участі іграх допустять "дуже обмежене число спортсменів".

Крім того, на Олімпійських Іграх в Парижі ні на одному офіційному об'єкті і офіційному заході не буде демонструватися прапор, гімн, кольори або будь-яка інша ідентифікація Росії або Білорусі.

Олімпіада-2024 пройде у Франції з 26 липня по 11 серпня.

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