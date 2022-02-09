Збірна ОКР та Каміла Валієва можуть уникнути покарання.

15-річна представниця збірної олімпійського комітету Росії Каміла Валієва підозрюється у порушенні антидопінгових правил.

Як повідомляє Inside Тhe Games російську фігуристку навіть якщо визнають винною, то покарають мінімально через її юний вік. В разі доведення її провини будуть застосовані пом'якшені санкції.

Каміла не досягла 16 років, тому потрапляє до категорії "захищених персон". За версією джерела над справою працюють декілька юридичних груп. При ухваленні рішення предметом пильної уваги стане роль, яку зіграло оточення Каміли.

Більше того, речовина, яку знайшли у пробі фігуристки, це триметазидин. Цей препарат використовують для лікування серця. Він не впливає на спортивні успіхи та покращення досягнень у спорті.

Зазначимо, що в командному турнірі з фігурного катання перемогла збірна олімпійського комітету Росії, срібло вибороли США, а бронзу - Японія.

За ОКР у командних змаганнях виступали Каміла Валієва, Марк Кондратюк, спортивний дует Анастасія Мішина - Олександр Галлямов та танцювальний тандем Вікторія Сініцина - Микита Кацалапов.

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