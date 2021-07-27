Юлія Єлістратова співпрацює зі слідством.

Прессекретар федерації тріатлону України Вадим Коробенко поділився новою інформацією щодо відсторонення Юлії Єлістратової від виступів на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Слова Коробенка наводить suspilne.media.

"Зараз не можна говорити про дискваліфікацію. Єлістратова тимчасово відсторонена від Олімпійських ігор на час розслідування. Поки що жодного забороненого препарату в її організмі не виявлено. Було виявлено тільки зміни структури клітин. А це може бути викликано лікарськими препаратами або іншими факторами".

"Організм спортсменки часто змінюється дуже сильно. Розслідування у справі триває, через який фактор змінилася структура клітини. Ми чекаємо на офіційну інформацію, Юля співпрацює зі слідством. За день до змагань ми просили, щоб Єлістратову допустили до Олімпіади, але нам не дозволили", - додав Коробенко.

А ось чоловік Юлії вбачає розгадку проблеми в щепленні від коронавірусу.

"Еритропоетин - це завжди ін'єкція. Але за чотири дні до тієї проби Юлі зробили щеплення від коронавірусу. Я не знаю, може, воно дало хибнопозитивний результат? І що з ще однією пробою, яку брали через два дні після першої? Якщо знайшли ЕПО тоді, мали знайти і вдруге, він же не міг нікуди подітися. Загалом, поки питань дуже багато, і відповідей на них у нас поки немає".

"Навіть якби ми з'їхали з глузду і раптом захотіли використати ЕПО, це ніколи було зробити - суцільні змагання. Ти або здаєш змагальний контроль, або до тебе приїжджають додому", - додав чоловік спортсменки.

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Згодом Костевич у парі з Олегом Омельчуком принесла Україні бронзову медаль.

Автор: Артем Будрін