Юлія Єлістратова / фото facebook.yuliya.yelistratova

Прессекретар федерації тріатлону України Вадим Коробенко поділився новою інформацією щодо відсторонення Юлії Єлістратової від виступів на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Слова Коробенка наводить suspilne.media.

"Зараз не можна говорити про дискваліфікацію. Єлістратова тимчасово відсторонена від Олімпійських ігор на час розслідування. Поки що жодного забороненого препарату в її організмі не виявлено. Було виявлено тільки зміни структури клітин. А це може бути викликано лікарськими препаратами або іншими факторами".

"Організм спортсменки часто змінюється дуже сильно. Розслідування у справі триває, через який фактор змінилася структура клітини. Ми чекаємо на офіційну інформацію, Юля співпрацює зі слідством. За день до змагань ми просили, щоб Єлістратову допустили до Олімпіади, але нам не дозволили", - додав Коробенко.

А ось чоловік Юлії вбачає розгадку проблеми в щепленні від коронавірусу.

"Еритропоетин - це завжди ін'єкція. Але за чотири дні до тієї проби Юлі зробили щеплення від коронавірусу. Я не знаю, може, воно дало хибнопозитивний результат? І що з ще однією пробою, яку брали через два дні після першої? Якщо знайшли ЕПО тоді, мали знайти і вдруге, він же не міг нікуди подітися. Загалом, поки питань дуже багато, і відповідей на них у нас поки немає".

"Навіть якби ми з'їхали з глузду і раптом захотіли використати ЕПО, це ніколи було зробити - суцільні змагання. Ти або здаєш змагальний контроль, або до тебе приїжджають додому", - додав чоловік спортсменки.

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Автор: Артем Будрін