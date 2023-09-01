Були ті, хто засудили Харлан та її хлопця за привнесення політики в спорт.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла про те, як пережила дискваліфікацію через відмову потиснути руку росіянці на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. Вона отримала не лише підтримку від рідних, хлопця, багатьох незнайомих людей, але й хейт у соцмережах.

В інтервʼю, яке транслювалося в ефірі національного телемарафону, Харлан зазначила, що не могла після поєдинку потиснути руку росіянці Анні Смирновій, оскільки в Україні війна, гинуть люди, і саме Росія є країною-агресором.

Харлан також поділилася, що її хлопець зрозумів її і підтримав. Вона розповіла, що він італієць, фехтувальник, призер Олімпійських ігор.

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"В нас 7 олімпійських медалей на двох", – додала спортсменка.

Харлан пригадала, що під час бою з росіянкою в Мілані, він також був там – у нього в цей день були командні змагання. За її словами, він її підтримав, разом з нею переживає всі події, які відбуваються в Україні через повномасштабне вторгнення Росії. При цьому спортсменка зазначила, що він раніше був в Україні, бачив її рідних – батьків, бабусю і дідуся.

"Був в Одесі, в Києві, він відчув Україну і переживає за події в Україні, і завжди підтримує", – сказала вона.

Проте через те, що обранець Харлан підтримав її в соцмережі, за критику спортивної системи, яка дозволила ухвалити рішення про дискваліфікацію спортсменки, на нього також полився хейт. Вона зазначила, що, незважаючи на це, він сказав: "Ти зробила правильно. Зробила так, як повинна була зробити".

Зараз Ольга Харлан перебуває в Україні. При цьому зізналася, що на вулицях її не впізнають.

"А знаєте чому? Тому, що я без шаблі і без маски, тому мене ніхто не впізнає", – пожартувала вона, додавши, що люди знають її прізвище і, почувши його, впізнають і підтримують.

Дискваліфікація Ольги Харлан: подробиці скандалу

27 липня Ольга Харлан на чемпіонаті світу перемогла росіянку Смірнову і відмовилася потиснути їй руку після поєдинку.Та демонстративно чекала півгодини, сидячи на стільці, щоб Харлан повернулася і все ж потисла їй руку. Проте українка цього не зробила і отримала дискваліфікацію від організаторів турніру.

28 липня FIE призупинила дискваліфікацію Харлан. Водночас Міжнародний олімпійський комітет надав українській фехтувальниці ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Харлан розповіла, що отримувала погрози від росіян у соціальних мережах. Зокрема, їй надсилали фото мертвих бійців та дзвонили з різних номерів.

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