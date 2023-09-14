Домінік Гашек звинуватив НХЛ у масовій загибелі людей в Україні.

Легендарний хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі і олімпійський чемпіон Домінік Гашек заявив, що Національна хокейна ліга (НХЛ) зобов'язана виплатити Україні кілька мільярдів доларів через співпрацю з росіянами.

В інтерв'ю виданню currenttime.tv чеський спортсмен звинуватив НХЛ у масовій загибелі людей в Україні. Він вважає, що ліга стала майданчиком для реклами Росії, оскільки дає можливість грати представникам країни-терориста. Зокрема, в НХЛ продовжує виступати засновник руху "Putin Team" Олександр Овечкін.

"Я вважаю, що за ті півтора року, що йде війна, НХЛ повинна заплатити Україні від двох до чотирьох мільярдів доларів.

Я розумію, що зараз це майже неможливо. Але вірю, що юристи знайдуть спосіб і НХЛ одного разу доведеться заплатити. За те, що вони дозволили російським хокеїстам грати.

Не кажу, що це злочин, але це пряма підтримка російської війни і злочинів. І я хочу, щоб всі знали: НХЛ теж безпосередньо винна в масовій загибелі людей", - сказав Гашек.

Відзначимо, що Домінік Гашек раніше неодноразово закликав НХЛ відмовитися від співпраці з російськими спортсменами. Легендарний хокеїст писав відкритий лист керівництву НХЛ, ATP і WTA з закликом відсторонити росіян від усіх міжнародних змагань.

Додамо, що в минулому сезоні в чемпіонаті НХЛ грали 62 хокеїста з Росії.

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