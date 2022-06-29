Український тенісист дуже незадоволений вибором місця бою-реваншу Усика проти Джошуа.

Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський виступив з критикою на адресу чемпіона світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA в суперважкій вазі Олександра Усика за вибір місця бою-реваншу проти Ентоні Джошуа.

Колишній тенісист розчарований тим, що Усик вирішив провести бій в Саудівській Аравії, яка не ввела жодної санкції проти РФ.

"Ну, дивіться, Ломаченко записався в терроборону і Усик колись записувався. Але, знаєте, діяти треба послідовно. Після 24-го лютого кожен зробив свій вибір, але, як то кажуть, деяких буде виправляти могила.

Мені шкода, що люди з таким високим ім'ям, з таким високим реноме, які могли б в реаліях зробити багато в медійному плані, несуть меседж, який незрозумілий. Він не ясний як там, так і у нас. Така позиція розмиває межі і це жахливо.

Дивіться, Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти Росії ввела? Я, побачивши, що вони будуть битися в Саудівській Аравії, сказав, що це просто знущання. Якщо не вистачає інтелекту людям, то біля них повинні бути ті, у кого цього вистачає. Але не в цьому випадку", - наводить слова Стаховського "Укрінформ".

Бій-реванш між непереможним українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в місті Джидда в Саудівській Аравії. На кону в цьому поєдинку будуть стояти всі титули, які українець відібрав у британця в минулому році. Напередодні бійці провели першу дуель поглядів перед реваншем, "переможцем" якої став Усик.

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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