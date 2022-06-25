Зірки тенісу поїхали в Донецьку область.

Зірки вітчизняного тенісу Олександр Долгополов та Сергій Стаховський доставили солдатам на передову необхідне спорядження.

Долгополов зробив відповідний допис у соцмережах.

"Дякую всім. Ми з Сергієм Стаховським побували на передовій у Донецькій області і передали ваші пожертвування нашим хоробрим солдатам.

Побувавши там особисто, приходить усвідомлення, що війна триває, а ми все ще знаходимося у невигідному становищі у кількості артилерійської зброї: на кожну українську гармату припадає 30 російських, на кожен снаряд росіяни відповідають п’ятдесятьма.

Захисники мотивовані та у доброму гуморі, але ситуація дуже важка та напружена. Ми сподіваємося, що світ надішле достатньо зброї якомога швидше, враховуючи ту кількість, яку має наш ворог.

Дякую нашим героям. Слава Україні", – написав Долгополов англійською у соцмережах та прикріпив відео.

"Ситуація дуже складна. Тим, хто занадто релаксує, раджу зібратися, як у перший місяць, та продовжувати допомагати, чим можете – висвітлювати у соціальних мережах, волонтерити, готувати себе у військовому плані, і таке інше.

Повірте, там зовсім не знижена інтенсивність боїв, а подальший сценарій напряму полягає від наших успіхів. Питання окупації великих міст не знято", – додав Долгополов українською.

Раніше Долгополов розповідав, як він вміє влучно стріляти після занять з турецьким офіцером. Обоє тенісистів служили у Теробороні Києва.

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