Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам взяти участь у чемпіонаті світу.

У п'ятницю, 7 травня, в Катарі стартує чемпіонат світу з дзюдо.

Напередодні стало відомо, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) скористалася рекомендаціями МОК і допустила до участі в світовій першості російських і білоруських спортсменів. При цьому, під виглядом нейтральних спортсменів IJF повернула в змагання військовослужбовців армії РФ.

Рішення Міжнародної федерації дзюдо прокоментувала бронзова медалістка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід.

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Спортсменка опублікувала пост у своєму Instagram, в якому вказала на те, що наявність військовослужбовців РФ суперечить умовам допуску представників країни-агресора, які прийняв МОК.

"Через тиждень починається чемпіонат світу в Катарі, на який українська збірна готувалася і планувала їхати. Але в останній день реєстрації на змагання на міжнародному сайті в заявках з'являються представники Росії - країни-терориста.

Але найцікавіше не це. Нещодавно Міжнародний олімпійський комітет надав рекомендації міжнародним спортивним федераціям, і там було чітко написано, які спортсмени Росії не можуть брати участь в змаганнях, а саме атлети, що знаходяться на контракті в збройних силах і МВС Росії або Білорусі. Але ж саме всі ті люди, які виступатимуть на чемпіонаті світу - військовослужбовці. Ось так нонсенс, чи не так?

Я вважаю, що допускати на міжнародні змагання військовослужбовців країни терориста, які щодня вбивають українців, це неприпустимо. Це зовсім не про спортивні цінності. Це низько", - написала Білодід.

Варто відзначити, що через допуск російських і білоруських спортсменів збірна України може пропустити чемпіонат світу.

Нагадаємо, у квітні Кабінет Міністрів України заборонив українським спортсменам виступати на змаганнях, в яких беруть участь представники РФ або Білорусі.

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