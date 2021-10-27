Українська спортсменка зіткнулася з новими правилами через пандемію коронавірусу.

Чемпіонка світу та бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід розповіла про те, що не змогла вилетіти в США.

Про це вона повідомила в Instagram-stories.

"У мене були квитки до США з пересадкою у Франкфурті, тому що прямих рейсів немає. На стійці реєстрації я дала паспорт і квиток, а мені сказали, що я не зможу полетіти. Для мене це був шок", - поділилася Білодід.

"Мені кажуть, що у зв'язку новими антикоронавірусними правилами люди з туристичними візами не можуть летіти в Америку через Європу. Можна летіти або через Катар, або через Туреччину. Що мене найбільше здивувало, що при купівлі квитків, мене ніхто про це не попередив", - також розповіла спортсменка.

Бронзова медаль Білодід на Олімпіаді в Токіо

Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпіаді в Токіо.

Для Білодід, яка вже ставала чемпіонкою світу та Європи, це перша в кар'єрі медаль Олімпійських ігор.

Для України це була перша з 2008 року медаль Олімпійських ігор у дзюдо.

Крім цього, це перша в історії України медаль у жіночому дзюдо на Олімпіадах. Раніше три медалі в дзюдо Україні принесли чоловіки: Руслан Мішуренко (бронза в Сіднеї-2000) і Роман Гонтюк (срібло в Афінах-2004 і бронза в Пекіні-2008).

Автор: Антон Дудар