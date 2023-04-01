Напередодні стало відомо, що Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити українським спортсменам виступати на турнірах, на яких братимуть участь спортсмени РФ і Білорусі.
Це рішення було прийнято у відповідь на рішення Міжнародного олімпійського комітету, який раніше рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити російських і білоруських спортсменів до участі в змаганнях.
У МОК відреагували на рішення Уряду заборонити українським спортсменам виступати на турнірах, де братимуть участь спортсмени країн-агресорів. У заяві організації йдеться, що дана постанова лише зашкодить українській спортивній спільноті.
"Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише зашкодить спільноті українських спортсменів і жодним чином не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так різко засудив. МОК завжди стверджував, що уряди не вирішують, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях.
Через той факт, що, на жаль, у світі занадто багато воєн, збройних конфліктів і криз, ми бачили майже на всіх іграх, що спортсмени змагалися один з одним, незважаючи на те, що їхні країни перебувають у стані війни або конфлікту", - йдеться в заяві.
Раніше УНІАН повідомляв, що глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав офіційне рішення МОК про допуск росіян і білорусів до міжнародних змагань "ганебною колаборацією з присмаком геноциду".
Також рішення МОК прокоментував міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Він зазначив, що Україна продовжить працювати над тим, щоб росіян і білорусів не допустили до Олімпіади-2024.