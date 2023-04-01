У МОК вважають, що дана постанова лише зашкодить українській спортивній спільноті.

Напередодні стало відомо, що Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити українським спортсменам виступати на турнірах, на яких братимуть участь спортсмени РФ і Білорусі.

Це рішення було прийнято у відповідь на рішення Міжнародного олімпійського комітету, який раніше рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити російських і білоруських спортсменів до участі в змаганнях.

У МОК відреагували на рішення Уряду заборонити українським спортсменам виступати на турнірах, де братимуть участь спортсмени країн-агресорів. У заяві організації йдеться, що дана постанова лише зашкодить українській спортивній спільноті.

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"Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише зашкодить спільноті українських спортсменів і жодним чином не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так різко засудив. МОК завжди стверджував, що уряди не вирішують, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях.

Через той факт, що, на жаль, у світі занадто багато воєн, збройних конфліктів і криз, ми бачили майже на всіх іграх, що спортсмени змагалися один з одним, незважаючи на те, що їхні країни перебувають у стані війни або конфлікту", - йдеться в заяві.

Раніше УНІАН повідомляв, що глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав офіційне рішення МОК про допуск росіян і білорусів до міжнародних змагань "ганебною колаборацією з присмаком геноциду".

Також рішення МОК прокоментував міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Він зазначив, що Україна продовжить працювати над тим, щоб росіян і білорусів не допустили до Олімпіади-2024.

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