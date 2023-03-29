Вадим Гутцайт зазначив, що Україна продовжить працювати над тим, щоб росіян не допустили до Олімпіади.

Президент НОК України, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) спортивним федераціям повернути російських і білоруських спортсменів.

Зокрема, глава НОК заявив, що Україна наполягала на тому, щоб росіян не допустили до міжнародних змагань, проте МОК прийняв таке рішення.

Гутцайт зазначив, що рішення МОК не сподобалося українській стороні і вони будуть і далі працювати над тим, щоб російських і білоруських спортсменів не допустили до Олімпійських ігор.

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"Ми стояли на тому, щоб їх не було. Весь рік, під час війни, під час того, коли з грудня МОК, Томас Бах почали дискусію щодо повернення російських та білоруських спортсменів. Ми робили, закликали, я зустрічався, писали, у нас є дипломатична робота, дякуючи всім - і президенту, і міністру закордонних справ, і всім моїм колегам. Бо ви бачили, скільки спортсменів виступали проти. Федерації співпрацювали зі своїми федераціями. Тому що потрібно зрозуміти - зараз ні рівні міжнародних федерацій будуть приймати окремі рішення.

Вже є федерації, які допустили росіян та білорусів - фехтування, бокс. Там очільниками федерацій є росіяни. І є Федерація легкої атлетики, де є поважна людина з Великої Британії Себастьян Коу, який вже прийняв рішення не допускати російських та білоруських спортсменів. Є Федерація хокею, Федерація керлінгу.

Вчора виступав Бах, він сказав, що рішення буде від федерацій. Але рішення будуть за певними критеріями, за якими повинні допускати або не допускати тих чи тих спортсменів. Тому рішення для нас є таким, як і було - неприпустимим. Але воно є. Нам потрібно працювати далі, рухатися, щоб всі наші федерації зверталися до своїх міжнародних федерацій, писали. І конкретні умови, де є військовослужбовці або правоохоронці.

За цими критеріями вже потрібно працювати, вони є. Будемо далі рухатися, щоб їх не допустили до Олімпійських ігор.

Президент Бах чітко наголосив: якщо росіяни пройдуть кваліфікацію Олімпійських ігор - це ще не вирішальне рішення, щоб поїхати на Олімпіаду. Окреме рішення будуть приймати по Олімпійських іграх.

Тому нам надалі треба працювати по цих критеріях. Далі писати, звертатися до федерацій, до Баха, де ми будемо знати правду. Бо ми вже бачили, що Поздняков сказав, що це дуже ганебне рішення щодо росіян, що команди взагалі не допускають, військовослужбовців. Тобто в них уже в пабліках йде, що це ганебне рішення, вони теж будуть звертатися.

ми бачимо, що вони незадоволені. Ми незадоволені, що їх допустили, вони не задоволені - бо реально жорсткі критерії відбору росіян на змагання. Тому це не закінчено, нам потрібно рухатися та робити свою справу", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, у вівторок, 28 березня, Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, але тільки в нейтральному статусі і з низкою обмежень.

Питання про участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 в Парижі не розглядалося.

Додамо, що раніше Міжнародна федерація фехтування допустила росіян до участі на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. Україна у зв'язку з цією ситуацією оголосила бойкот, а деякі цивілізовані країни, зокрема Німеччина, почали скасовувати турніри.

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