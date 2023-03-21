Рішення було ухвалено сьогодні на терміновому засіданні Президії федерації фехтування України.

Українські фехтувальники не братимуть участі у змаганнях, у які повернуть російських та білоруських спортсменів.

Про таке рішення повідомляє Національна федерація фехтування України на своїй Facebook-сторінці. Зазначається, що рішення було ухвалено на терміновому засіданні Президії федерації фехтування України (ФФУ), що відбулось в онлайн-форматі.

"Головним питанням на порядку денному була участь національної збірної команди України в змаганнях FIE, до яких з другої половини квітня, можливо, будуть допущені російські та білоруські спортсмени. Було ухвалено рішення не тільки не виходити на двобої на змаганнях будь-яких рівнів з безпосередньо російськими та білоруськими спортсменами, а й нашим спортсменам, тренерам, суддям не брати участь у змаганнях, у яких братимуть участь російські або білоруські спортсмени з активним залученням до цього спортсменів інших країн", - йдеться у повідомленні.

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Президією також ухвалено рішення створити робочу групу, яка визначить конкретний план та зміст активних дій українських спортсменів та тренерів на найближчих змаганнях, на яких буде здійснена спроба повернути російських та білоруських спортсменів.

Крім того, також були обговорені конкретні дії, спрямовані на оскарження незаконного та ганебного рішення конгресу Міжнародної федерації фехтування (FIE) від 10 березня щодо повернення представників РФ та РБ до міжнародних змагань під егідою FIE.

Допуск російських спортсменів до змагань

Нагадаємо, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів протидіяти зусиллям дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх.

Російських і білоруських фехтувальників в березні 2022 року відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ до України. Однак у березні цього року на позачерговому конгресі Міжнародної федерації фехтування було ухвалено рішення про скасування цього відсторонення.

Днями Федерація фехтування Німеччини відмовилась проводити Кубок світу з жіночої рапіри. Цей чемпіонат світу був би одним із перших після рішення Міжнародної федерації фехтування.

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