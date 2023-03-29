28 березня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення допустити російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри.

Рекомендація Міжнародного олімпійського комітету дозволити участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях під нейтральним прапором є ганебною колаборацією з геноцидним режимом.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїй авторській колонці для французького видання L'Express. Як зазначив Кулеба, для Путіна все є війною: енергетика, економіка, продовольство, інформація, та в тому числі й спорт.

"Російське вторгнення до Грузії у 2008 році й війна проти України у 2014 році не просто так збіглися з Олімпійськими іграми в Пекіні та Сочі. Фінал чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії не просто так дав російській пропаганді привід підняти бойовий дух напередодні страшних подій. А повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році не випадково розпочалося за лічені дні після завершення Олімпійських ігор у Пекіні. Ті, хто не бачить в цих подіях очевидного взаємозв'язку, просто вибрали бути сліпим", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що для російського диктатора спорт є лише черговим інструментом створення "прекрасного нового світу", світу без правил, в якому Росія повинна завжди перемагати - або завдяки допінгу, або завдяки корупції, війні або за рахунок невимовних страждань сусідніх країн.

"Зараз Росія, ніби наркоман, потребує нової дози, і розраховує отримати її від Міжнародного олімпійського комітету, який, схоже, має якусь загадкову історичну слабкість до диктаторів. Прагнення МОК дозволити участь росіян і білорусів в Олімпійських іграх під нейтральним прапором є ганебним наміром колаборації з черговим геноцидним режимом. Безвідносно до наявності прапора, МОК прагне закрити очі на злочини та дозволити російському диктатору використовувати спорт заради пропаганди, як це зробив Гітлер в 1936 році", - підкреслив глава МЗС України.

Коментуючи аргумент прихильників участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях про те, що "спорт поза політикою", Кулеба нагадав, що 45 з 71 медалі, які завоювала російська команда на Олімпійських Іграх в Токіо, отримали члени Центрального спортивного клубу російської армії, тобто діючі російські солдати, адже в Росії спорт, державна пропаганда та армія нероздільні.

Глава МЗС нагадав, що Міжнародний кримінальний суд офіційно видав ордер на арешт російського диктатора Путіна за військовий злочин, викрадення українських дітей, і це рішення неможливо скасувати, "як би хтось не хотів закрити очі на російські звірства в Україні не мріяв про вигоду від нової ін'єкції російського бруду в міжнародний спорт".

Таким чином, підсумував Кулеба, участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських Іграх в Парижі або будь-якому іншому міжнародному спортивному змаганні неприпустима.

Скандальне рішення МОК - передісторія

26 січня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розгляне питання допуску російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Але тільки для тих, хто не підтримує російську агресію і за умови виступу під нейтральним прапором. Відразу після цього олімпійський комітет Азії запропонував російським і білоруським спортсменам взяти участь в Азіатських іграх-2023. але з тими ж Умовами – без прапорів і гімнів.

Міністр спорту України Вадим Гутцайт попередив, що Україна бойкотуватиме літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі, якщо до участі в змаганнях допустять росіян і білорусів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна направила листи компаніям, які найбільше підтримують МОК, про неприпустимість участі росіян в Олімпіаді.

28 березня Виконком МОК рекомендував допускати російських і білоруських атлетів на змагання у статусі індивідуальних нейтральних спортсменів.

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