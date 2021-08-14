За словами спортсмена, він не знав, хто така Ольга Скабєєва.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк, котрий став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби в Токіо-2020, відреагував на спільне фото з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою.

Телеведуча показала фото з 2016 року, де Беленюк демонструє свою срібну медаль Олімпіади в Ріо, а сама Скабєєва розташувалася поруч з ним.

"Було б справедливо викликати в Міноборони нардепа Жана Беленюка. Дивіться, яка зрада", - підписала Скабєєва знімок на своєму телеграм-каналі.

Беленюк для "Страна" пояснив походження цієї світлини:

"По-перше, я не знаю, хто така Ольга Скабєєва, тому що я не стежу за контекстом політичних подій в Росії, тому мені це зовсім нецікаво, якщо чесно. По-друге, я відомий спортсмен, зі мною може підійти й сфотографуватися будь-яка людина. Я йду вулицею, зі мною фотографуються багато людей. Мені у кожного запитувати, хто він, звідки та чим займається?".

Нагадаємо, що раніше Скабєєва причепилася до Беленюка через виконання ним гопака на Олімпіаді в Токіо.

Читайте також"Погана звичка": Беленюк "розніс" чиновників за відпочинок під час поїздок на Олімпіади

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Артем Будрін