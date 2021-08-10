Найбільше дісталося українській судді Наталії Єрьоміній.

Після програшу росіянки Діни Аверіної представниці Ізраїлю Ліной Ашрам в художній гімнастиці на Олімпіаді-2020 на арбітрів посипалися негативні коментарі та навіть погрози. Вболівальники дуже болісно сприйняли друге місце російської гімнастки.

Про це розповіла Лідія Виноградна в Facebook.

Після фіналу олімпійський комітет РФ оприлюднив імена суддів, "завдяки яким весь світ побачив сльози болю Аверіних". Всього виступ оцінювали 15 суддів, в тому числі й українка Наталія Єрьоміна. В результаті незадоволені вболівальники завалили суддів в соцмережах негативними коментарями та навіть вдалися до погроз, через що деякі арбітри закрили свої акаунти.

До українки Лідії Виноградної, яка працює суддею змагань з 2007 року, за поясненням звернулася гімнастка Анна Різатдінова. Виноградна роз'яснила причини програшу російської спортсменки та навіть на цю тему вийшла стаття, але вболівальників це не зупинило.

Читайте такожВперше в історії спортивні гімнасти не принесли Україні медаль на Олімпійських іграх"Я повинна була висловитися і, просто знявши відео з Анною Різатдіновою, отримала стільки ненависті, як ніби я вбила когось з пістолета. Люди бажають мені смерті", - зазначила українка.

При цьому дівчина підтримала Наталію Єрьоміну і вказала, що її хейтять тільки через те, що вона з України.

"Найбільшу ненависть викликає наша суддя Наталія Єрьоміна тільки тому, що вона українка. Неначе український паспорт автоматично робить тебе більш лукавим щодо росіянок. Ми цінуємо російських гімнасток, вони великі спортсменки, і ми також поважаємо їх тренерів і суддів", - підсумувала Виноградна.

Як раніше повідомляв УНІАН, гімнастки з команди ОКР не змогли завоювати золото в особистому багатоборстві на Олімпіаді в Токіо. У боротьбі за Золоту медаль росіянка Діна Аверіна, яка вважалася фавориткою змагань, поступилася ізраїльтянці Ліною Ашрам.

Після вирішального виступу представниці ОКР був поданий протест на її оцінку, але судді відхилили його. Таким чином, Аверіна поступилася 0,150 бала в підсумковому заліку.

Автор: Анастасія Горбачова