Російські гімнастки вперше з 1996 року залишилися без золотої медалі Олімпіади в особистому багатоборстві.

Гімнастки з команди ОКР не змогли завоювати золото в особистому багатоборстві на Олімпіаді в Токіо.

У боротьбі за золоту медаль росіянка Діна Аверіна, яка вважалася фавориткою змагань, поступилася ізраїльтянці Ліной Ашрам.

Після вирішального виступу представниці ОКР був поданий протест на її оцінку, але судді відхилили його.

Таким чином, Аверіна поступилася 0,150 бала в підсумковому заліку.

Вперше з 1996 року російські гімнастки залишилися на Олімпійських іграх без золотої медалі в особистому багатоборстві.

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Цей результат настільки обурив росіян, що в РФ почали ображати суддів.

Так, заслужений тренер СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова назвала суддів "тварями", передає "Спорт-Експрес":

"Судді - тварі! Це беззаконня! Чому на Олімпіаді судді змінюють оцінки? Ми знаємо, що наші дівчата - найкращі. Але нам щось потрібно робити. Судді не хотіли, щоб у нас була золота медаль! Це просто неподобство".

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Автор: Антон Дудар