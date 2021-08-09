Американець Адам Ріппон пригадав росіянам допінг-скандали.

Бронзовий призер зимової Олімпіади-2018 в Пхенчхані (Південна Корея) в командних змаганнях з фігурного катання Адам Ріппон не зміг стриматися, щоб не висловити свою позицію щодо виступів росіянок в художній гімнастиці на Олімпіаді в Токіо.

31-річний американець поглузував з Росії, яка вперше за 25 років не завоювала золоту медаль на літній Олімпіаді в дисципліні художня гімнастика.

"Відвідав художню гімнастику, і там була справжня драма - навіть більше, ніж я очікував. Обручі літали, м'ячі падали, всі плакали. Офіційний акаунт ОКР пише, що результати несправедливі. Іронічно для країни, яку, взагалі-то, відсторонили від Олімпіади через допінгові скандали і яка тепер скаржиться на несправедливість, неймовірно. Це навіть занадто, якийсь арт-поп", - надрукував Адам у себе в Twitter.

Зазначимо, що у 2015 році Ріппон зробив камінгаут й повідомив, що він гомосексуаліст.

Росіянки фінішували у груповому багатоборстві на другій сходинці. А в індивідуальному багатоборстві лідер збірної Росії Діана Аверіна залишилася зі срібною медаллю. Усі спортсменки допускали помилки у фіналі, але в Росії закрили очі на недоліки своїх представниць, а акцентували увагу на чужих неточностях.

Наставниця збірної Росії з гімнастики Ірина Вінер-Усманова обізвала суддівство "ганебним". А заслужений тренер СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова заявила, що рефері - "тварі".

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Автор: Артем Будрін