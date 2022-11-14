Валієвій загрожує позбавлення трьох золотих медалей за допінг.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вимагає від Спортивного арбітражного суду (CAS) прийняти рішення про порушення російською фігуристкою Камілою Валієвою антидопінгових правил.

Як повідомляється в прес-релізі Спортивного арбітражного суду, WADA наполягає на дискваліфікації Валієвої строком на чотири роки, а також анулювати результати фігуристки, в тому числі на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

У прес-релізі WADA повідомляється, що після багаторазових відкладень винесення вердикту WADA дало російському агентству (РУСАДА) останній термін - 4 листопада. РУСАДА так і не провело засідання, тому справу передали в CAS.

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Справу Каміли в арбітражному суді розглядатимуть троє суддів: одного вибере WADA, другого - сама фігуристка і РУСАДА, третього виберуть призначені сторонами судді.

Якщо Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнить вимоги WADA, Валієву позбавлять золотих медалей чемпіонату Росії та чемпіонату Європи 2022 року. Також російським фігуристам не вручать золото за перемогу в командному турнірі на Олімпіаді - його отримає збірна США.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Пекіні російські фігуристи виграли золото в командному турнірі. Тоді Валієва допомогла команді посісти перше місце. Однак церемонію нагородження відклали через позитивний тест на допінг у Валієвої.

16-річну Валієву підозрюють у вживанні забороненого в спорті препарату триметазидину. Примітно, що речовину виявили в її пробі від 25 грудня 2021 року, але про це стало відомо тільки в лютому, під час Олімпійських ігор в Пекіні.

Незважаючи на позитивну пробу на допінг, Валієву допустили до особистого турніру ОІ-2022, в якому вона стала четвертою.

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