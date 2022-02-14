Також якщо Каміла Валієва виграє медаль в особистому турнірі, то церемонію нагородження скасують.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення не проводити церемонію нагородження командного турніру фігуристів у Пекіні-2022.

Відповідна заява розміщена на сайті МОК.

Річ у тім, що в командних змаганнях з фігурного катання збірна олімпійського комітету Росії виграла золоті медалі, але в їхньому складі виступала 15-річна Каміла Валієва, котра здала позитивний допінг-тест.

Вручення медалей мало пройти 7 лютого, але церемонію перенесли на невизначений термін через розслідування допінг-проби Валієвої. Нагадаємо, що срібло виграли США, а бронзу - японці.

CAS допустив Камілу до особистого турніру Олімпіади-2022, але якщо Валієва там потрапить на п'єдестал, то церемонію нагородження проводити не будуть.

Раніше в США прокоментували допінг-скандал, в епіцентр якого потрапила Валієва.

Каміла Валієва: допінг-скандал 15-річної фігуристки