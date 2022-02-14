Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення не проводити церемонію нагородження командного турніру фігуристів у Пекіні-2022.
Відповідна заява розміщена на сайті МОК.
Річ у тім, що в командних змаганнях з фігурного катання збірна олімпійського комітету Росії виграла золоті медалі, але в їхньому складі виступала 15-річна Каміла Валієва, котра здала позитивний допінг-тест.
Вручення медалей мало пройти 7 лютого, але церемонію перенесли на невизначений термін через розслідування допінг-проби Валієвої. Нагадаємо, що срібло виграли США, а бронзу - японці.
CAS допустив Камілу до особистого турніру Олімпіади-2022, але якщо Валієва там потрапить на п'єдестал, то церемонію нагородження проводити не будуть.
Раніше в США прокоментували допінг-скандал, в епіцентр якого потрапила Валієва.
Каміла Валієва: допінг-скандал 15-річної фігуристки
- У разі доведення провини Каміли будуть застосовані пом'якшені санкції через її юний вік. Валієва не досягла 16 років, тому потрапляє в категорію "захищених персон".
- Речовина, яку знайшли в пробі фігуристки, це триметазидин. Цей препарат використовують для лікування серця. Він не впливає на спортивні успіхи і покращення досягнень у спорті.