Валієву не відсторонили від ОІ-2022 почасти тому, що її вік дає їй додаткові права.

Допінг-скандал навколо російської фігуристки Каміли Валієвої може призвести до введення нового правила на Олімпійських іграх.

Як повідомляє видання ABC News, багато фігуристів виступають за те, щоб ввести вікові обмеження на Олімпіаді.

"Вам потрібно зробити так, щоб у цих спортсменів була можливість зробити це своєю професією, а не заняттям на один рік.

Якби у нас були вікові (мінімальні) обмеження, я думаю, це просувало б ідею довголіття в цьому виді спорту, і хтось у віці 25 років не викликав би шок і подив на Олімпійських іграх", - сказала 25-річна американська фігуристка Мерайя Белл.

Нагадаємо, що Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і Міжнародного союзу ковзанярів (ISU), які просили відсторонити Валієву від змагань на час розслідування.

15-річній Валієвій дозволили виступити в короткій програмі частково тому, що її вік дає їй додаткові права "захищеної особи" у справі про допінг. У четвер вона знову брала участь у змаганнях, але двічі впала і посіла четверте місце, упустивши олімпійську медаль.

Рішення CAS на користь Валієвої викликало бурхливу реакцію у офіційних осіб фігурного катання і вони наполягають на підвищенні мінімального віку для змагань з 15 до 17 років вже до Олімпійських ігор-2026 року. Мерайя Белл запропонувала встановити мінімальний вік - 18 років.

Виступаючі за реформи спортсмени стверджують, що ця зміна захистить благополуччя дітей-спортсменів і знизить ризик травм через напруження тіла під час ще більш видовищних стрибків.

"Я думаю, що справа Валієвої дійсно просуне це питання, і, сподіваюся, вона також поставить це питання перед іншими спортивними федераціями", - наводить слова президента норвезької Федерації ковзанярського спорту Мони Адольфсен, яка також виступаэ за введення вікових обмежень, Associated Press.

Крім того, Адольфсен додала, що Валієва "це дитина, тому, що б не сталося, нам її шкода".

Очікується, що питання підвищення вікового ліміту буде поставлено на голосування на конгресі Міжнародного союзу ковзанярів в червні. Поки незрозуміло, чи відбудеться він, оскільки Росія проти, а США і Канада відмовилися повідомити, як вони будуть голосувати.

Каміла Валієва: допінг-скандал 15-річної фігуристки