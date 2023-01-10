У вівторок, 10 січня, в Мельбурні відбувся другий ігровий день кваліфікації турніру серії "Великого Шолома" - Australian Open-2023.
Участь у відбіркових іграх цього ігрового дня взяли українські спортсменки Дар'я Снігур та Катаріна Завацька.
Снігур у першому колі за підсумками трьох сетів обіграла Фернанду Контрерас Гомес з Мексики, а Завацька у двох сетах розгромила представницю Нідерландів Єву Веддер.
Australian Open-2023. Кваліфікація. Перше коло
Дар'я Снігур (Україна) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) - 6:3, 6:7(8), 6:4
Катаріна Завацька (Україна) - Ева Веддер ( Нідерланди) - 6:2, 6:3
У наступному раунді кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії Катаріна Завацька зустрінеться з Ерікою Андрєєвою. Дар'я Снігур, у свою чергу, зіграє проти 15-річної Бренди Фругвіртової з Чехії.
Раніше до другого кола кваліфікації жіночого турніру Australian Open-2023 пробилася Леся Цуренко. 33-річна українка в стартовому матчі в двох сетах переграла Юкі Найто з Японії.
У чоловічому розряді до другого кола кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії вийшов Олексій Крутих, який переміг американця Стефана Козлова.
Нагадаємо, поєдинки основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії будуть зіграні з 16 по 29 січня.
Чинними переможцями Australian Open в одиночних турнірах є іспанець Рафаель Надаль і австралійка Ешлі Барті.