Леся Цуренко та Олексій Крутих подолали перший раунд кваліфікації турніру "Великого Шолома".

У понеділок, 9 січня, в Мельбурні стартували поєдинки кваліфікації першого в сезоні турніру серії "Великого Шолома" - Australian Open-2023.

У перший ігровий день успішно виступили двоє представників України: Леся Цуренко у жіночому турнірі та Олексій Крутих - у чоловічому.

33-річна українська тенісистка у двох сетах переграла Юкі Найто з Японії. Крутих у своєму дебютному матчі на турнірі "Великого Шолома" у двох сетах обіграв американця Стефана Козлова.

Відео дня

Australian Open-2023. Кваліфікація. Перше коло

Леся Цуренко (Україна) - Юкі Найто (Японія) - 6:2, 6:1

Олексій Крутих (Україна) - Стефан Козлов (США) - 7:5, 6:2

У наступному раунді відбору Леся Цуренко зіграє проти Олени Большової з Іспанії.

22-річний Олексій Крутих у другому колі кваліфікації зустрінеться з переможцем пари Філіп Місоліч (Австрія) - Джанлука Магер (Італія).

Додамо, що 10 січня у кваліфікації Australian Open-2023 стартують ще дві українки – Дар'я Снігур та Катаріна Завацька.

Ще чотири представниці України безпосередньо потрапили в основну сітку Australian Open-2023: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндль і Даяна Ястремська.

Нагадаємо, поєдинки основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії будуть зіграні з 16 по 29 січня.

Чинними переможцями Australian Open в одиночних турнірах є іспанець Рафаель Надаль і австралійка Ешлі Барті.

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