У кваліфікації першого в сезоні турніру серії "Великого Шолома" виступлять три українки і один українець.

У понеділок, 9 січня, в Мельбурні стартують матчі відбіркового турніру Australian Open-2023.

Напередодні відбулося жеребкування і стали відомі пари першого раунду кваліфікації першого в сезоні турніру серії "Великого Шолома".

Україну на цій стадії представлять четверо спортсменів: Леся Цуренко, Дар'я Снігур і Катаріна Завацька в жіночому одиночному розряді, а також Олексій Крутих в чоловічому турнірі.

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33-річна Леся Цуренко за путівку в наступний раунд турніру побореться з представницею Японії Юкі Найто. Варто відзначити, що досвідчена українка не пропускає Australian Open зі свого першого виступу в 2011 році і третій рік поспіль стартуватиме в Мельбурні з кваліфікації.

Дар'я Снігур у першому раунді кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії зіграє проти мексиканки Фернанди Контрерас Гомес. Для 20-річної уродженки Києва це третя участь у кваліфікації австралійського турніру.

Катаріна Завацька протистоятиме нідерландській тенісистці Єві Веддер. Катаріна в четвертий раз у своїй кар'єрі зіграє в кваліфікації Australian Open.

Олексій Крутих у кваліфікації чоловічого турніру Australian Open-2023 зіграє проти Стефана Козлова з США.

Додамо, що безпосередньо в основну сітку Australian Open-2023 потрапили чотири представниці України: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндль і Даяна Ястремська.

Поєдинки основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії будуть зіграні з 16 по 29 січня.

На минулому розіграші турніру кращим результатом українських тенісисток став третій раунд, куди зуміли пробитися Еліна Світоліна і Марта Костюк.

Нагадаємо, чинними переможцями Australian Open в одиночних турнірах є іспанець Рафаель Надаль і австралійка Ешлі Барті.

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