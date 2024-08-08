За словами партнерки Рибачок, підлаштуватися під чужий човен може бути складним завданням.

Українській веслувальниці Анастасії Рибачок заборонили змагатися у її човні на Олімпіаді-2024. Спочатку спортсменка була змушена заліпити напис: "Я - українка" через правила Міжнародної федерації каное, після чого взагалі вийти з іншим човном, пише "Суспільне Спорт".

Рибачок розповіла журналістам, що у заїздах вона змагалася у каное, який належить Людмилі Лузан, її партнерці по каное-двійці.

"Виникла ситуація з моїм написом, його змусили прикрити. Через те, що ЗМІ роздули такий скандал в інтернеті, то мені у принципі заборонили у ньому виходити. Не скажу, що вони неправі - це правило, як мені пояснило ICF, існує вже давно. Як бачите, інші країни взагалі не мають написів. Проблема в тому, що ані штаб команди, ані ICF не знали, що не можна написів. І коли мені зробили того човна, і вони [ICF] знали, що я на ньому буду ганятися на Олімпіаді, мені ніхто нічого не сказав. Звісно, шкода, що не маю запасного човна, лише один привезла на Олімпіаду. Але завдяки напарниці [Людмилі Лузан], у неї запас човнів і вона з радістю зі мною поділилася, [я виступила у кваліфікації]", - підкреслила українська веслувальниця. Відео дня

За словами Рибачок, фактично перед гонкою їй поставили ультиматум: або не виходити на старт, або шукати новий човен.

"У мене варіантів не було", - зазначила спортсменка.

Крім того, цю ситуацію прокоментувала й сама Людмила Лузан. За її словами, у команді не знали про недопуск її каное. Також Лузан додала, що підлаштуватися під чужий човен можна як дуже швидко, так і не одразу.

"Країну можна написати, але якісь "Я українка" чи політичні позиції не можна. На жаль, це правила ICF, і вони були вже задовго до цих Олімпійських ігор. Ми не знали, і так склалося, що той човен не допустили. Я віддала свій човен Анастасії Наскільки швидко можна підлаштуватися під чужий човен? Можна як і за п'ять хвилин, так і за декілька тренувань. Це залежить як від човна, так і від спортсмена. Коли дізналися про необхідність заміни човна Рибачок? Сьогодні [у день кваліфікації]. Скільки човнів привезла? Два своїх і ще один привезла фірма на змагання, щоб я 200 метрів їхала на ньому", - розповіла Лузан.

У "Суспільне Спорт" зауважили, що у човні, який належить Лузан, Рибачок перемогла у чвертьфінальному заїзді. Також вона два рази випереджала свою партнерку по збірній. Також до півфіналу пройшла й Людмила Лузан.

Олімпіада-2024 - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Анастасію Рибачок змусили цензурувати надпис "I am Ukrainian" на човні. Зазначається, що організатори нібито розгледіли у надписі ознаки пропаганди і змусили зафарбувати частину фрази.

"Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які написи, пов’язані з війною. Наприклад, ми не можемо написати "Stop War". Вони вважають це пропагандою. Але ж напис "I am Ukrainian" - це інше, він вказує на нашу приналежність до України, це важливо", - розповіла сама веслувальниця.

Також повідомлялось, що український боксер Олександр Хижняк виборов "золото" на Олімпіаді-2024. Йому вдалося перемогти представника Казахстану Нурбека Оралбая. Це вже другий олімпійський фінал для Хижняка у карʼєрі.

Вас також можуть зацікавити новини: