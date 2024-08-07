Спортсменка заявила, що "це - насамперед, символ віри в мене та мої можливості".

Міжнародна федерація каное змусила українську спортсменку Анастасію Рибачок, яка виступає на Олімпійських іграх, цензурувати надпис "I am Ukrainian" на човні.

За словами офіційного партнера каноїстки BGV Group, організатори розгледіли у надписі ознаки пропаганди і змусила зафарбувати частину фрази.

"Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які написи, пов’язані з війною. Наприклад, ми не можемо написати "Stop War". Вони вважають це пропагандою. Але ж напис "I am Ukrainian" - це інше, він вказує на нашу приналежність до України, це важливо", - наголосила Анастасія Рибачок.

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Спортсменка заявила, що "це - насамперед, символ віри в мене та мої можливості".

"Створюючи дизайн для каное, я прагнула підкреслити, що я з України і цим неймовірно пишаюсь", - додала вона

Анастасія Рибачок - срібна олімпійська чемпіонка 2020 року, цьогоріч на літній Олімпіаді у Парижі змагається у двох категоріях - каное-двійка на 500 метрів і каное-одиночка на 200 метрів. 6 серпня Анастасія та Людмила Лузан успішно розпочали виступи на Олімпійських іграх 2024 у Парижі в каное-двійках на дистанції 500 м серед жінок. Наступний заїзд Рибачок відбудеться 8 серпня у категорії каное-одиначка.

Олімпіада-2024 - виступи українців

Україна отримала неочікуваний шанс поборотися за ще одну "бронзу" на Олімпіаді. Українка Оксана Лівач боротиметься за бронзову медаль у вільній боротьбі до 50 кг, оскільки індуска Вінеш Фогат, яка пройшла у фінал Олімпіади-2024, була дискваліфікована.

Раніше українські спортсменки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко завоювали золоту та бронзову медалі у стрибках у висоту на Олімпійських іграх у Парижі.

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