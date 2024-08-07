Міжнародна федерація каное змусила українську спортсменку Анастасію Рибачок, яка виступає на Олімпійських іграх, цензурувати надпис "I am Ukrainian" на човні.
За словами офіційного партнера каноїстки BGV Group, організатори розгледіли у надписі ознаки пропаганди і змусила зафарбувати частину фрази.
"Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які написи, пов’язані з війною. Наприклад, ми не можемо написати "Stop War". Вони вважають це пропагандою. Але ж напис "I am Ukrainian" - це інше, він вказує на нашу приналежність до України, це важливо", - наголосила Анастасія Рибачок.
Спортсменка заявила, що "це - насамперед, символ віри в мене та мої можливості".
"Створюючи дизайн для каное, я прагнула підкреслити, що я з України і цим неймовірно пишаюсь", - додала вона
Анастасія Рибачок - срібна олімпійська чемпіонка 2020 року, цьогоріч на літній Олімпіаді у Парижі змагається у двох категоріях - каное-двійка на 500 метрів і каное-одиночка на 200 метрів. 6 серпня Анастасія та Людмила Лузан успішно розпочали виступи на Олімпійських іграх 2024 у Парижі в каное-двійках на дистанції 500 м серед жінок. Наступний заїзд Рибачок відбудеться 8 серпня у категорії каное-одиначка.
Олімпіада-2024 - виступи українців
Україна отримала неочікуваний шанс поборотися за ще одну "бронзу" на Олімпіаді. Українка Оксана Лівач боротиметься за бронзову медаль у вільній боротьбі до 50 кг, оскільки індуска Вінеш Фогат, яка пройшла у фінал Олімпіади-2024, була дискваліфікована.
Раніше українські спортсменки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко завоювали золоту та бронзову медалі у стрибках у висоту на Олімпійських іграх у Парижі.