Індуску Вінеш Фогат, яка пройшла у фінал Олімпіади, дискваліфікували за перевищення ваги.

Україна отримала неочікуваний шанс поборотися за ще одну "бронзу" на Олімпіаді. Українка Оксана Лівач боротиметься за бронзову медаль у вільній боротьбі до 50 кг, оскільки індуска Вінеш Фогат, яка пройшла у фінал Олімпіади-2024, була дискваліфікована.

Раніше українка програла у змаганні з Фогат у чвертьфіналі, проте могла продовжити участь у турнірі в разі, якщо індуска вийшла б у фінал.

Однак, як пише Independent, представницю Індії дискваліфікували через те, що вона не вклалася у ліміт ваги до 50 кг.

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"У вівторок увечері у Фогат було близько 2 кг зайвої ваги. Вона зробила відчайдушну спробу набрати вагу, бігаючи підтюпцем, стрибаючи та катаючись на велосипеді всю ніч. Але на ранковому зважуванні вона все ще перевищувала 100 грамів", - пише видання.

Представниця Індії завершує Олімпіаду без нагороди, замість неї за "золото" побореться американка Сара Енн Гільдебрандт, яка програла у півфіналі. А суперницею Лівач у боротьбі за бронзу стане японка Юї Сусакі, чинна олімпійська чемпіонка. Змагання за участі українки відбудеться приблизно о 21:50.

Олімпіада-2024 - новини

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