Український каратист Станіслав Горуна впевнений, що ніякої "зради" у спільній фотографії Магучіх з Ласіцкене немає.

Український каратист Станіслав Горуна заступився за легкоатлетку Ярославу Магучіх. 19-річна українка потрапила у скандал після того, як у мережі з’явилися фото її обіймів з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді у Токіо.

Відповідний допис спортсмен виклав на своїй сторінці у Facebook.

"Спорт, мать вашу, поза політикою!!! Спорт - це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України - це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою", - емоційно зазначив він.

Він впевнений, що ніякої "зради" у спільній фотографії Магучіх з Ласіцкене немає.

"Спортсмен займається своїм ремеслом. Фотографія на п’єдесталі з суперником або другом це його частина. П’єдестал це унікальне та виключне місце поваги, яке зводить разом лиш на момент кількох успішних атлетів завдяки їхній роботі над собою і результативним виступам. Не більше не менше", - зазначив український каратист.

"Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але від**іться від спортсменів за особисті відносини, які сформувались на підставі далеких від політики речей. Олімпіада це квінтесенція спорту! Олімпіада це про дружбу, об’єднання і повагу незалежно ні від чого. Олімпіада доводить всім однозначно, що спорт поза політикою!! В Олімпіаді немає політики! Є спортивний дух і здорова конкуренція! Трохи ще бізнесу", - додав він.

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19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала в суботу бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.

Згодом у мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене одразу після змагань, остання тримала прапор Олімпійського комітету Росії.

В Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучіх з росіянкою. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що триває російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження та відповідальність.

Також заступниця глави Міноборони підтвердила, що бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної ввійшли 60 армійських спортсменів.

Автор: Денис Прядко