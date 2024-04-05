У Росії вважають "приниженням" участь в Олімпіаді під нейтральним прапором.

У Росії агресивно цькують спортсменів, які планують поїхати на Олімпіаду в Парижі під нейтральним прапором.

Так, глава Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков назвав тенісистів, які збираються поїхати на Ігри до Парижа, "командою іноагентів", повідомляє російське "РИА-Новости".

Вони більшу частину часу живуть за кордоном, там же заробляють, стверджують при цьому, що "грають за себе", засуджують політику Росії і спецоперацію, зазначив Поздняков.

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Він заявив, що Олімпійський комітет до їхніх спортивних досягнень ставиться з повагою, але "наші підходи до ситуації, що склалася, діаметрально протилежні".

Раніше глава Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер заявила, що спортсмени, які поїдуть до Парижа у складі нейтральної команди, виступатимуть за "команду бомжів".

"Команда бомжів без прапора, гімну, уболівальників поїде на Олімпіаду", - сказала вона.

Крім того, вона заявила, що гімн, під яким Міжнародний олімпійський комітет пропонує російським атлетам їхати на Олімпіаду в Парижі, "схожий на похоронний марш".

Водночас російські тенісисти, які мають намір брати участь в Олімпіаді в Парижі, свого рішення змінювати не планують. Про це вже заявили 4-та ракетка світу Данило Медведєв і 11-та ракетка світу Дарина Касаткіна. Обидва вони живуть за кордоном.

Участь росіян в Олімпіаді

Як відомо, Олімпійські ігри цього року стартують 26 липня. Міжнародний олімпійський комітет раніше дозволив російським атлетам виступати на змаганнях під білим прапором.

Водночас спортсмени РФ не братимуть участі на Олімпіаді-2024 у змаганнях зі спортивної гімнастики навіть під нейтральним статусом.

Крім того, мер Парижа Анн Ідальго заявила, що російським і білоруським атлетам не будуть раді в столиці, тоді як українських прийматимуть як героїв.

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