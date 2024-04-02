У Мінспорту наголошують, що допуск росіян навіть в нейтральному статусі є помилкою, бо вони є агентами гібридного впливу.

На сьогодні в Росії ще не закінчилися суперечки, чи братимуть їх спортсмени під нейтральним прапором участь в Олімпійських іграх в Парижі. Про це сказав в.о.міністра молоді та спорту України Матвій Бідний в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу можливої участі 36 росіян та 22 білорусів в них.

"Ще зарано говорити про тих спортсменів, які будуть представлені під нейтральними прапорами. В Росії ще не закінчились суперечки, чи варто їм виступати на таких умовах. Станом на сьогодні ще немає жодних рішень щодо жодних атлетів. Створена спеціальна комісія Міжнародним олімпійським комітетом, яка буде перевіряти на відповідність критеріям нейтральності, запропованим МОК, що пройшли кваліфікацію. Тому ще нічого не зрозуміло – скільки їх буде", - сказав він.

Бідний наголосив, що допуск російських спортсменів до Олімпіади є помилкою.

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"Звісно, що ми вважаємо, що їх допуск навіть в такому статусі є помилкою. Бо кожен такий атлет є агентом гібридного впливу, який Росія чинить по всьму світу", - зазначив він.

Бідний зазначив, що українським спортсменам дають рекомендації, які пов’язані передусім з їхньою безпекою, щоб запобігти провокаціям. "Наші атлети - дорослі люди і всі вже мають досвід виступів поруч із атлетами, які перебувають під нейтральними прапорами і повністю розуміють всі ризики пов’язані з цим", - додав він.

Бідний нагадав, що на практиці нейтральний статус для росіян та білорусів означає заборону будь-яким чином проявляти і показувати, звідки вони приїхали. "В їхньому вбранні, в їх поведінці ніщо не має вказувати на країну, з якої вони приїхали. Вони мають бути в нейтральній сірій формі зі штампом нейтральних атлетів із зелено-білим прапорам. Їх не буде на церемонії відкриття і закриття Олімпійських ігор – найбільш урочистій церемонії, де виступають і презентують національні команди", - зазначив він.

Бідний також пояснив, чому все ж таки деякі спортивні федерації підтримують Росію. "Бо росіяни десятиріччями вкладали десятки, а то й сотні мільйонів доларів в своє представництво в міжнародних спортивних організаціях, вони нарощувати системно свій вплив, створювали своє лобі у спортивних організаціях, які не зовсім є прозорими в механізмі прийняття рішення". – сказав він.

Російські спортсмени на Олімпіаді в Парижі

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Парижі (Франція) пройде з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Згідно з рішенням МОК, Росія та Білорусь як держави не можуть брати участі в іграх, але її атлетам дозволили виступати на змаганнях.

Росіяни та білоруси зможуть виступати лише в особистих стартах, команди не будуть допущені. Національна символіка Росії та Білорусі буде заборонена – це стосується гімну, прапору та інших атрибутів.

Мер Парижа Анн Ідальго виступила проти участі російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка пройде в столиці Франції цього літа.

Вона зазначила, що російським і білоруським атлетам не будуть раді в Парижі. При цьому Ідальго сказала, що Париж підтримає спортсменів з України під час Олімпіади.

Представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи заяву Ідальго, пригрозила, що французьким товарам також можуть бути нне раді в Росії.

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