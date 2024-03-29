Французька розвідка дуже стурбована можливим поверненням масового тероризму з використанням військової зброї.

Майже через тиждень після теракту в Москві французька розвідка стурбована ймовірністю масового тероризму у Франції. Як пише Europe 1, у четвер, 28 березня, глава МВС Франції Жеральд Дарманен мав обговорити з представниками спецслужб питання церемонії відкриття Олімпійських ігор.

За даними видання, терористична загроза на території Франції "дуже висока".

"Французька контррозвідка побоюється повернення масового тероризму до Франції, здійснюваного з використанням бойової зброї або таранів транспортних засобів... Контртерористична служба хоче максимально уникнути сценарію скоординованої атаки в день церемонії відкриття Олімпійських ігор перед камерами з усього світу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що нинішній формат річкового параду спортсменів на Сені "становить занадто багато ризиків, щоб його можна було залишити як є".

"Ми повинні перейти до плану Б", - сказало виданню джерело в розвідці.

У спецслужбах також зазначають, що за минулий тиждень спостерігався активний рух серед громадян Центральної Азії, за якими вони зазвичай стежать, тож французька розвідка вирішила масово спрямувати увагу на громадян Туркменістану, Киргизстану та Казахстану.

Олімпіада 2024 у Парижі - останні новини

Раніше Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі. У МОК стверджували, що до участі в ОІ-2024 допустять "дуже обмежену кількість спортсменів".

Водночас російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади в Парижі. Їхні медалі, у разі перемог, не з'являться в загальному заліку Олімпійських ігор, а нагородження відбуватиметься під музику без слів.

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