У 14-му турі УПЛ "Верес" в гостях поміряється силами з "Зорею".

У неділю, 7 листопада, в рамках 14-го туру української Прем'єр Ліги зустрінуться луганська "Зоря" і "Верес". Матч пройде на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі.

Дивіться на УНІАН відеотрансляцію матчу "Зоря" - "Верес".

Початок о 17:00 за Києвом.

Перед матчем 14-го туру "Зоря" з 26 набраними очками займає 4-е місце в турнірній таблиці першості України. Перемога в цьому турі дозволить луганчанам вийти на третє місце і обійти "Ворсклу".

"Верес" має 19 набраних очок за 13 зіграних матчів і займає в турнірній таблиці УПЛ 7-у позицію.

Для "Зорі" цей матч може вийти досить складним, оскільки в четвер луганчани грали в Лізі конференцій з ЦСКА Софія (2:0) і дуже багато сил витратили в тій грі. Фізичні кондиції явно будуть краще у "Вереса" і підопічні Юрія Вірта повинні цим скористатися, в будь-якому випадку спробують, щоб взяти три очки в цьому протистоянні.

У минулому турі УПЛ "Зоря" грала в гостях з "Металістом 1925" і здобула нищівну перемогу з рахунком 6:1. "Верес" свій матч 13-го туру чемпіонату України грав проти "Інгульця" на виїзді і завершив внічию 0:0.

Зоря - Верес: відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

FootballHub

Українська Прем'єр-ліга: 14-й тур

Автор: Володимир Медяник