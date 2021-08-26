Український клуб у Запоріжжі проведе матч-відповідь раунду плей-офф.

26 серпня луганська "Зоря" проведе матч-відповідь фінального раунду кваліфікації Ліги Європи проти австрійського "Рапіда". Команди зіграють на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

До Вашої уваги відеотрансляція матчу "Зоря" - "Рапід".

Початок зустрічі - о 19.30.

Зоря - Рапід: прогноз букмекерів

На кону в цьому протистоянні - путівка в груповий етап Ліги Європи. Водночас команда, яка програє за підсумками двох зустрічей, потрапить до групового етапу нового турніру УЄФА Ліги конференцій.

Перша зустріч команд завершилася розгромною перемогою "Рапіда" з рахунком 3:0. "Зоря" не реалізувала безліч моментів, а також допустила грубі помилки в обороні, що і призвело до настільки невтішного результату.

Головним арбітром на матч "Зоря" - "Рапід" призначений румунський рефері Іштван Ковач.

Ліга Європи, кваліфікація, раунд плей-офф, матч-відповідь

"Зоря" - "Рапід"

Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

FootballHub

Нагадаємо, що "Зоря" стартувала у кваліфікації Ліги Європи з раунду плей-офф. Раніше луганському клубу ще жодного разу не вдавалося пройти цей етап - "Зоря" чотири рази зупинялася за крок від виходу в груповий етап.

Автор: Артем Будрін