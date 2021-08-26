26 серпня луганська "Зоря" проведе матч-відповідь фінального раунду кваліфікації Ліги Європи проти австрійського "Рапіда". Команди зіграють на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.
До Вашої уваги відеотрансляція матчу "Зоря" - "Рапід".
Початок зустрічі - о 19.30.
Зоря - Рапід: прогноз букмекерів
На кону в цьому протистоянні - путівка в груповий етап Ліги Європи. Водночас команда, яка програє за підсумками двох зустрічей, потрапить до групового етапу нового турніру УЄФА Ліги конференцій.
Перша зустріч команд завершилася розгромною перемогою "Рапіда" з рахунком 3:0. "Зоря" не реалізувала безліч моментів, а також допустила грубі помилки в обороні, що і призвело до настільки невтішного результату.
Головним арбітром на матч "Зоря" - "Рапід" призначений румунський рефері Іштван Ковач.
Ліга Європи, кваліфікація, раунд плей-офф, матч-відповідь
"Зоря" - "Рапід"
Відеотрансляція матчу
УНІАН ТБ
FootballHub
Нагадаємо, що "Зоря" стартувала у кваліфікації Ліги Європи з раунду плей-офф. Раніше луганському клубу ще жодного разу не вдавалося пройти цей етап - "Зоря" чотири рази зупинялася за крок від виходу в груповий етап.