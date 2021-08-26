Луганська команда капітулювала перед віденським "Рапідом".

Луганська "Зоря" у кваліфікації Ліги Європи зазнала другої поразки від австрійського "Рапіду" та покинула турнір. У першому матчі раунду плей-оф "Зоря" пропустила три м'ячі від "Рапіду", а в домашній для себе грі знову тричі пропустила. Відмінність від першого поєдинку полягає в тому, що сама команда Віктора Скрипника змогла двічі забити цього разу.

На 89-й хвилині "Зоря" мала нагоду зрівняти рахунок і зробити 3:3 на табло, але форвард луганців Шахаб Захедітабар не забив пенальті. Хоча в цій грі він другий гол команди якраз забив з одинадцятиметрової позначки.

"Зоря" - "Рапід" - 2:3 (перший матч - 0:3)

Голи: Гладкий, 40, Шахаб, 86 (пенальті) - Грюлль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68

"Зоря": Шевченко (Мацапура, 48), Хомченовський, Вернидуб, Цвек, Жуніньо (Фаворов, 83), Громов, Назарина, Булеца (Кабаєв, 64), Кочергін, Гладкий (Крістіан, 83), Аллах'яр (Шахаб, 64)

"Рапід": Гартлер, Стойкович (Петрович, 67), Граймль, М. Хофманн (Віммер, 67), Ульманн, Аразе (Шик, 31), Любічіч, Граховац (Шустер, 67), Грюлль, Фунтос, Кара (Кнасмюлльнер, 76)

На 89-й хвилині нападник "Зорі" Захедітабар не забив пенальті (воротар)

"Зоря" у кваліфікації Ліги Європи: що потрібно знати

"Рапід" був єдиною перепоною "Зорі" на шляху до групового етапу Ліги Європи. Тепер луганський клуб виступить у груповому етапі Ліги конференцій.

Раніше "Зоря" чотири рази грала у кваліфікації Ліги Європи і у всіх чотирьох випадках зупинялася за крок до виходу в груповий етап, поступаючись в раунді плей-офф. Випадок з "Рапідом" став п'ятим.

Автор: Артем Будрін