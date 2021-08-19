Луганчани не заслуговували розгромної поразки, але не реалізували безліч моментів.

Луганська "Зоря" стартувала в кваліфікації Ліги Європи. У першому матчі раунду плей-офф "Зоря" у гостях грала з віденським "Рапідом".

Рахунок був відкритий в середині першого тайму. Микита Шевченко невдало вибив м'яч зі штрафного майданчика, тут же сталася швидка атака, Таксіархіс Фунтас прокинув м'яч повз Віталія Вернибуда і направив сферу в сітку.

"Зоря" по ходу матчу не використала ряд моментів, які могли б вивести луганчан навіть в лідери, а в підсумку в кінцівці пропустила спершу другий, а потім і третій м'яч.

Спершу Ерджан Кара виграв боротьбу у Максима Імерекова, вийшов на ворота і забив. А потім після помилки Жуніньо пішов простріл у штрафну, який замкнув Марко Грюлль.

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У підсумку "Зоря" перевершила суперника і по ударах, і по кутових, і по володінню м'ячем, але розгромно програла.

"Рапід" - "Зоря" - 3:0

Голи: Фунтас, 29, Кара, 78, Грюлль, 85

"Рапід": Штребінгер, Стойкович (Шик, 71), Хофманн, Граймль, Улльманн, Граховац (Шустер, 79), Любічич (Петрович, 79), Аразе (Кітагава, 79), Фунтас (Кнасмюлльнер, 60), Кара, Грюлль.

"Зоря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Імереков (Цвек, 85), Леовіжілдо, Кочергін, Громов (Захеді, 64), Булеца (Крістіан, 84), Назаріна, Кабаєв (Хомченовський, 76), Сайядманеш (Овусу-Фрімпонг, 84)

Попередження: Граймль, Хофманн - Кабаев, Вернидуб, Фаворов

Відео голів

"Зоря" у кваліфікації Ліги Європи: що потрібно знати

Для виходу в груповий етап турніру "Зорі" необхідно пройти один відбірковий раунд.

У разі невдачі в кваліфікації Ліги Європи, луганський клуб потрапить у груповий етап Ліги конференцій.

Раніше "Зоря" чотири рази грала в кваліфікації Ліги Європи і у всіх чотирьох випадках зупинялася за крок від виходу в груповий етап, поступаючись в раунді плей-офф.

Автор: Антон Дудар