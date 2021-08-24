Луганському клубу потрібно створити сенсацію, щоб пройти в груповий етап.

26 серпня луганська "Зоря" проведе матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти австрійського "Рапіда".

У першому матчі "Зоря" програла "Рапіду" з рахунком 0:3, і тепер шанси луганського клубу на вихід до групового етапу турніру оцінюються як вкрай низькі.

На прохід "Зорі" букмекери дають коефіцієнт 12,23, тоді як на те, що в груповий етап пройде "Рапід" - 1,03.

Що стосується котирувань на перемогу в матчі-відповіді, то успіх "Зорі" оцінюється коефіцієнтом 2,37, нічия - 3,75, а вікторія "Рапіда" - 2,75.

"Зоря" у кваліфікації Ліги Європи: що потрібно знати

Для виходу в груповий етап турніру "Зорі" необхідно пройти один відбірковий раунд.

У разі невдачі в кваліфікації Ліги Європи, луганський клуб потрапить у груповий етап Ліги конференцій.

Раніше "Зоря" чотири рази грала в кваліфікації Ліги Європи і у всіх чотирьох випадках зупинялася за крок від виходу в груповий етап, поступаючись в раунді плей-офф.

Автор: Антон Дудар