Рапід забив Зорі три голи / фото twitter.com/skrapid
Луганська "Зоря" у Відні провела матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти місцевого "Рапіда".
Зустріч завершилася розгромною поразкою луганського клубу з рахунком 0:3.
Луганчани створили безліч моментів, але не реалізували жоден. Водночас "Рапід" скористався помилками "Зорі" в обороні.
До вашої уваги відеоогляд та повне відео матчу "Рапід" - "Зоря".
Відеоогляд матчу
Повне відео матчу
"Зоря" у кваліфікації Ліги Європи: що потрібно знати
- Для виходу в груповий етап турніру "Зорі" необхідно пройти один відбірковий раунд.
- У разі невдачі в кваліфікації Ліги Європи, луганський клуб потрапить у груповий етап Ліги конференцій.
Раніше "Зоря" чотири рази грала в кваліфікації Ліги Європи та у всіх чотирьох випадках зупинялася за крок від виходу в груповий етап, поступаючись в раунді плей-офф.