Ліонель Мессі ненабагато випередив свого головного конкурента.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі став володарем нагороди "Золотий м'яч" за підсумками 2021 року. У боротьбі за цей приз він випередив поляка Роберта Левандовскі.

Журналіст Ромен Колле-Годен в Twitter опублікував інформацію про бали, які отримали футболісти, які потрапили за підсумками голосування в топ-5.

Мессі отримав 613 балів, а Левандовскі - 580.

Італійський півзахисник Жоржиньо, який став третім, набрав 460 очок. Французький форвард Карім Бензема - 239, а півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте - 186.

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Нагадаємо, цього року в голосуванні брали участь 30 номінантів на "Золотий м'яч" і 180 журналістів.

"Золотий м'яч-2021": топ-10 за підсумками голосування

10. Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ)

9. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)

8. Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті")

7. Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль")

6. Кріштіану Роналду (Португалія, "Манчестер Юнайтед")

5. Н'Голо Канте (Франція, "Челсі")

4. Карім Бензема (Франція, "Реал")

3. Жоржиньо (Італія, "Челсі")

2. Роберт Левандовскі (Польща, "Баварія")

1. Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ)

Ліонель Мессі: сьомий "Золотий м'яч"

Мессі всьоме в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках.

Мессі - рекордсмен з виграних "Золотих м'ячів". Він на дві нагороди випереджає португальця Кріштіану Роналду.

Цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" в минулому сезоні став володарем Кубка Іспанії.

У 2021 році Мессі забив 41 гол і віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 і Кубка Америки.

Автор: Антон Дудар