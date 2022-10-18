Мейсону Грінвуду відмовлено у звільненні під заставу.

Нападник "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Мейсон Грінвуд, підозрюваний у зґвалтуванні та нападі на свою дівчину, залишиться під вартою.

Як повідомляє BBC, 21-річному гравцеві відмовлено у виході під заставу.

Футболіста заарештували 15 жовтня через те, що він контактував з жертвою свого злочину, тобто порушив умови перебування на волі під заставою.

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Окружний суддя Марк Хедфілд прийняв рішення укласти Грінвуда під варту до наступного засідання, яке відбудеться 21 листопада.

Юристи футболіста повідомили, що подаватимуть ще одне клопотання про звільнення під заставу.

Нагадаємо, форварда "Манчестер Юнайтед" Мейсона Грінвуда затримали ще в січні 2022 року. Тоді його колишня дівчина виставили в соцмережі свої фотографії з побоями. Грінвуд звинувачується в згвалтуванні, нанесенні тілесних ушкоджень, нападі і погрозах вбивством. Йому загрожує сім років в'язниці.

"Манчестер Юнайтед" відсторонив Грінвуда, і він не грав за клуб з матчу проти "Вест Хема", який пройшов 22 січня. Компанія Nike, яка співпрацювала з форвардом, спочатку призупинила відносини з ним, а пізніше оголосила про розірвання контракту.

Мейсон Грінвуд: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

Мейсон Грінвуд виступає за основну команду "Манчестер Юнайтед" з 2018 року.

У складі "МЮ" 21-річний Грінвуд зіграв 129 матчів, в яких забив 35 голів і віддав 12 результативних передач.

У складі манкуніанців форвард - фіналіст Ліги Європи УЄФА сезону-2020/2021.

З 2020 року Грінвуд викликається до національної збірної Англії.

Є одним з найперспективніших і талановитих футболістів Англії.

До арешту авторитетний портал Transfermarkt оцінював вартість Грінвуда в 50 мільйонів євро.

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