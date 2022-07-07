Еммануель Адебайор засудив дискваліфікацію російських спортсменів і збірних.

Знаменитий у минулому футболіст лондонського "Арсенала" і збірної Того Еммануель Адебайор поділився своєю думкою про президента РФ Володимира Путіна.

Несподівано для всіх 38-річний форвард заявив, що любить кривавого диктатора як людину.

"Я люблю Путіна як людину. Очевидно, він є особистістю з характером. Якщо він говорить "ні", значить, ні. Якщо "так", то так. Найбільше мені в ньому подобається високий рівень дисципліни. Коли він щось говорить, потім обов'язково це виконує", - наводить слова Адебайора Sport24.

Крім того, Еммануель Адебайор розповів про своє ставлення до відсторонення російських команд від міжнародних змагань.

"Звичайно, це нечесно. У цьому світі, на жаль, багато нечесно. Мені шкода збірну Росії і російських футболістів. Але що ми можемо зробити, щоб якось змінити ситуацію? Нічого. Очевидно, треба дозволити РФС і ФІФА вести діалог. Думаю, в якийсь момент ви зможете прийти до хорошого рішення, яке звільнить Росію від бана. Російські гравці не роблять нічого поганого і ні в чому не винні. Вони просто хочуть виконувати свою роботу. Їм треба дозволити грати.

Чи довго це триватиме? Не знаю - це ж ФІФА. Зараз ми просто молимося, щоб те, що відбувається швидше закінчилося і настав мир, в якому всі зможуть бути щасливі і насолоджуватися життям", - сказав Адебайор.

Раніше УНІАН повідомляв, що у відданості Путіну зізнався колишній глава Формули-1 Берні Екклстоун. Його позицію засудило нинішнє керівництво "королівських гонок".

Еммануель Адебайор: кар'єра