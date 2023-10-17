Нідерландський тренер втратив підтримку лідерів команди.

"Шахтар" звільнив Патріка ван Леувена з посади головного тренера донецького клубу через конфлікт нідерландця з провідними гравцями команди.

Як стало відомо Sport.ua, у 54-річного фахівця були непорозуміння з Тарасом Степаненком, Георгієм Судаковим і Ярославом Ракицьким. Лідерам не подобалося відношення тренера до гравців, втрата статусу основного гравця Артемом Бондаренком, а також поблажливе ставлення ван Леувена до футболістів, які прийшли в клуб за його протекцією.

Зазначимо, що схожа ситуація у ван Леувена була в "Маккабі" Тель-Авів, де у тренера стався конфлікт із гравцями, після чого зіпсувалася атмосфера в команді.

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Додамо, що напередодні нідерландський фахівець Патрік ван Леувен був звільненим з поста головного тренера "Шахтаря".

Колишній футболіст і легенда "Шахтаря" Даріо Срна призначений на посаду виконуючого обов'язки головного тренера "гірників" після звільнення Патріка ван Леувена.

Нагадаємо, у липні ван Леувен очолив донецький "Шахтар". До цього нідерландець тренував луганську "Зорю", "Маккабі" Тель-Авів і "Феєнорд".

За підсумками минулого сезону ван Леувен був визнаний найкращим тренером чемпіонату України.

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